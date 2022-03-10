Анджелина Джоли снимет экранизацию романа Алессандро Барикко «Без крови»

Обладательница премии «Оскар», американская актриса Анджелина Джоли планирует снять экранизацию романа Алессандро Барикко «Без крови». Она уже подписала контракт с компанией Fremantle. Об этом сообщили Nation News.

Информацию о том, что актриса начнет работу над новым проектом, опубликовали в издании Deadline. Джоли выступит как в роли режиссера картины, так и займет должность продюсера. Картину будут снимать на территории Италии.

Сюжет картины расскажет о девочке, родителей которой убили неизвестные люди — в это время она пряталась в подвале. Чтобы пережить травму, ребенок пытается представить, что убийства не произошло. Она старается жить и взрослеть наравне с другими сверстниками. Однако спустя 10 лет после события главной героине вновь придется встретиться со страшными событиями прошлого.

Ранее Брэд Питт подал иск на бывшую супругу. Актер обвинил Джоли в тайной продаже доли совместного винодельческого хозяйства российскому бизнесмену.