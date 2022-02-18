Брэд Питт подал иск на бывшую супругу Анджелину Джоли. Актер обвинил бывшую возлюбленную в тайной продаже доли совместного винодельческого хозяйства российскому бизнесмену. Об этом сообщил TMZ, ссылаясь на документы.

Новое судебное разбирательство, по данным издания, это часть продолжительного бракоразводного процесса. Еще в 2008 году Питт и Джоли приобрели поместье-замок Шато Мираваль во Франции. На территории резиденции есть виноградники, площадь которых занимает около 60 гектаров.

За последующие с покупки годы Питт, по его словам, вложил в винодельню много личного времени и большую сумму денег. Однако актер признал, что Джоли вложила в совместное хозяйство 28,4 миллиона долларов, что является 40% от стоимости винодельни. Все же актер настаивает, что винодельня стала успешной именно благодаря его труду.

Когда в октябре Питт узнал, что компания приобрела ее долю в винодельне, он был потрясен.

Как указано в материале, долю в винодельне купила Tenute del Mondo — дочерняя компания Stoli Group. По данным TMZ, она принадлежит российскому бизнесмену Юрию Шефлеру.

Отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли начались в 2006 году. Через восемь лет — в 2014 — пара сыграла свадьбу. Однако уже в 2016 году актеры объявили о разводе. Разрыв отношений у бывших возлюбленных проходит тяжело. Права совместной опеки над детьми Питт добивается через суд: в октябре 2021 года Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию актера по поводу продолжающегося дела об опеке.