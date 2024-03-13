Знаменитости 13 марта 2024, 17:53 Анджелина Джоли проиграла суд по делу против Брэда Питта Джоли проиграла апелляцию Питту по делу о продаже доли винодельни олигарху Marilla Sicilia / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Американская актриса Анджелина Джоли проиграла апелляцию против экс-супруга актера Брэда Питта. Дело затрагивало продажу доли совместной винодельни российскому олигарху Юрию Шефлеру. Об этом сообщило Daily Mail.

Актриса попыталась отменить предварительное решение Верховного суда Лос-Анджелеса, которое удовлетворило претензии ее бывшего мужа о том, что она продала свою долю в их винограднике Шефлеру без его согласия в 2021 году.

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До этого актриса пошла на сделку с предпринимателем, указав, что ее бывший муж задолжал ей 350 миллионов долларов. Однако сам Питт заявил, что экс-супруга была в сговоре с олигархом и осуществила продажу, которую он не одобрял.

Сейчас же суд отклонил обвинения со стороны актрисы в том, что иск Питта был «легкомысленным, злонамеренным и частью продуманной схемы». Команда юристов актера теперь сможет передать разбирательство в суд, в котором звезда предъявит иск Джоли за нарушение соглашения.

Ранее актриса обвинила бывшего супруга в насилии над ней и детьми. Она заявила об этом только спустя шесть лет.