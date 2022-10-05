Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии | 360°

Знаменитости 05 октября 2022, 18:24 Поделиться Telegram

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Viber Джоли обвинила Питта в насилии над детьми. Почему она заговорила об этом спустя шесть лет Новые подробности судебных разбирательств между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом РИА «Новости»

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Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт разошлись несколько лет назад, однако пережитое за время брака все еще дает о себе знать. Экс-супруга обвинила бывшего возлюбленного в домашнем насилии. Причем, по словам звезды, от действий Питта пострадала не только она сама, но и дети. Представители Джоли отметили, что она не хотела выносить сор из избы. Пойти на это ее заставил сам бывший муж, когда первым подал в суд.

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Встречный иск Джоли к Питту

Спустя три года после того, как суд официально признал актеров разведенными, Анджелина Джоли подала встречный иск к Брэду Питту в рамках разбирательства о продаже винодельни Chateau Miraval. Она обвинила его в жестоком обращении с детьми, сообщили The New York Times и Reuters со ссылкой на документ.

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Адвокаты рассказали суду, что переговоры о продаже доли Джоли в винодельне сорвались, поскольку Питт потребовал, чтобы экс-супруга подписала некое «соглашение о неразглашении». Оно запретило бы актрисе говорить о физическом и эмоциональном насилии бывшего мужа над детьми за пределами суда.

Домашнее насилие в семье Джоли и Питта

Речь идет об инциденте, произошедшем на борту частного самолета в 2016 году, отметило издание Screen Rant. Согласно иску, тогда пара вместе с детьми летела в Калифорнию из Франции: звезда «Бойцовского клуба» придушил одного ребенка, а другого ударил по лицу. Он также схватил жену за голову и «потряс ее».

Тогда же, в 2016 году, издание TMZ написало, что Джоли подала на развод. Последней каплей для актрисы, по информации СМИ, стал конфликт из-за расхождений в вопросе воспитания детей.

«Источники, связанные с парой, говорят нам <…> Решение Анджелины подать заявление связано с тем, как Брэд воспитывал детей <…> Она была очень расстроена его методами. <…> Она почувствовала, что это стало опасным для детей», — говорится в материале.

Адвокат Роберт Оффер подтвердил, что его клиентка приняла решение о разводе «ради здоровья семьи». Сам Питт применение насилия к детям отрицал, но признал, что у него были проблемы с алкоголем.

Джоли же попыталась добиться расследования и даже обсудила это с агентом ФБР. Тем не менее возбуждать дело не стали. А в августе издание Variety опубликовало материал о том, что актриса анонимно подала иск уже на само бюро. Но когда истец уточнил требования, в СМИ решили, что речь идет именно о Питте и Джоли.

РИА «Новости»

Реакция Питта на обвинения

Представитель Питта назвал обвинения «полностью неверными».

«История [Джоли] продолжает развиваться каждый раз, когда она рассказывает ее с новыми необоснованными утверждениями. <…> Эти новые обвинения совершенно не соответствуют действительности», — подчеркнул он в комментарии для CNN.

flickr.com/NASA HQ PHOTO

Джоли не хотела выносить сор из избы

Представители звезды подчеркнули, что актриса не хотела публично говорить о домашнем насилии в семье. Тем не менее ей пришлось это сделать из-за иска Питта. Он пошел в суд из-за продажи доли экс-супруги в Chateau Miraval.

Джоли продала свою половину в 2021 году. Однако в феврале экс-супруг подал на нее в суд. Питт утверждает, что у них с Джоли было соглашение, согласно которому ни одна из сторон не будет продавать Chateau Miraval без согласия другой.

Актриса же отметила, что такого соглашения никогда не было и что она продала свою часть винодельни, чтобы обрести «финансовую независимость» от Питта. Также для Джоли это способ закрыть «глубоко болезненную и травмирующую главу истории».

kinopoisk

Как все начиналось

Питт и Джоли стали одной из самых обсуждаемых звездных пар Голливуда в 2005 году. Поводом стала их совместная работа над романтической комедией «Мистер и миссис Смит». После выхода фильма сразу пошли слухи, что между актерами завязались отношения. На тот момент Питт был женат на другой актрисе — Дженнифер Энистон.

В начале 2006 года Джоли подтвердила, что у них с Питтом роман, и объявила о беременности. Летом 2014-го они наконец поженились. Церемония прошла в том самом Chateau Miraval.

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