Анджелина Джоли продала картину Черчилля за $11,5 миллиона

Анджелина Джоли продала картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия», которую тот подарил экс-президенту США Франклину Рузвельту. Работа была продана за 11,5 миллиона долларов (8,28 миллиона фунтов стерлингов).

Эта сумма стала рекордной для работ британского государственного деятеля, говорится на сайте аукционного дома Christie’s. Изначально стоимость полотна оценивалась в 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов (2-3,4 миллиона долларов).

Картина, согласно сообщению на сайте аукционного дома, была написана и подарена Рузвельту в 1943 году, после полотно по наследству досталась сыну американского президента Эллиоту. Картина также принадлежала нескольким владельцам и выставлялась на выставках. Семья Джоли приобрела полотно в 2011 году. «Минарет мечети Аль-Кутубия» — единственная картина, которую Черчилль написал во время Второй мировой войны, сообщил Christie’s в Twitter.

Личность покупателя пока неизвестна.

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