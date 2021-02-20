Гифку-мем с несущимся на радуге котом продали на аукционе за 590 тысяч долларов

Гифку-мем Nyan Cat продали за 590 тысяч долларов на аукционе цифрового искусства. Специально для этого автор отрисовал ее в лучшем качестве.

В честь десятилетия мема Nyan Cat создатель гифки с котом, несущимся на радуге, Крис Торрес продал ее за 300 единиц Ethereum на криптографической платформе Foundation. Художник рассказал, что владелец мема будет один, больше аукционов не планируется, об этом написал The Vergе.

Торги на аукционе начались со ставки в три эфира, что примерно равняется шести тысячам долларов, и выросли в целых 100 раз — до 300 эфиров.

Автор назвал улучшенную версию изображения криптоискусством. Такие работы начали продавать на разных виртуальных маркетплейсах, где коллекционеры могут приобрести или продать цифровое искусство.

Обычно арт вручается вместе с лицензией, которая позволяет покупателю выставлять произведение в соцсетях, маркетплейсах или виртуальных музеях. Все интеллектуальные права на произведение остаются у автора. Однако вряд ли можно владеть чем-то в таком месте, как интернет, где постоянно все распространяется без авторского ведома.

«Говорить, что я коллекционер, который владеет произведением, — это престижно и привлекательно. Кроме того, таким образом можно напрямую поддержать художника», — заявила глава по коммуникациям Foundation Линдси Говард.

Автор убрал из воспроизведенной анимации звезду, которая ему казалась лишней. По мнению Торреса, улучшенная версия «на этот раз получилась очень хорошо».

Торрес создал анимацию с Nyan Cat в 2011 году. Художник рассказывал, что вдохновился его котом Марти, который «пересек радужный мост». Изображение стало вирусным — ролик с гифкой набрал на YouTube 185 миллионов просмотров.

Аукционный дом Christie’s объявил о необычном лоте. Это коллаж из пяти тысяч картин, опубликованный в Сети американским художником Майком Винкельманном, известным под псевдонимом Beeple.