Культура 01 августа 2023, 18:39 «Барби» побила рекорд «Джокера» в международном прокате на вторых выходных «Барби» обошла рекорд «Джокера» по кассовым сборам на вторых выходных после премьеры Warner Bros. Pictures

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Фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях побил новый рекорд в прокате, обогнав «Джокера». Об этом сообщил портал Collider.

По итогам вторых выходных после выхода киноленты в международный прокат фильм заработал 127 миллионов долларов (более 1,6 миллиарда рублей). Показатель упал всего на 31% в сравнении с дебютными выходными.

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Такой результат стал лучшим среди всех фильмов компании Warner Bros. До недавнего времени рекорд числился за «Джокером», который вышел в 2019 году.

Всего кассовые сборы фильма режиссера Греты Гервиг составили 780 миллионов долларов (более 71,4 миллиарда рублей). В компании Mattel, занимающейся созданием знаменитых кукол, уже задумались не только о сиквеле, но и о других фильмах с участием своих товаров.

Ранее «Барби» обогнала по сборам «Флеша» и «Индиану Джонса». Некоторые аналитики указали, что успех ленты связан с использованием ностальгии в качестве «мощного якоря для насыщенной сатиры».