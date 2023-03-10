10 марта 2023, 03:52
Андрей Малахов и Оксана Федорова стали крестными родителями
Телеведущий Малахов признался, что вместе с Оксаной Федоровой стал крестным
Телеведущий Андрей Малахов в своей программе «Малахов» признался, что они с бывшей «Мисс Вселенная» Оксаной Федоровой стали крестными родителями. Подробностей журналист раскрывать не стал.
«Мы с Оксаной крестные у одного мальчика <…>. Оксана мне тогда открыла замечательное место Дивеево», — заявил Малахов.
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Федорова подтвердила слова телеведущего, но не добавила никакой информации о крестнике.
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Малахов также является крестным отцом детей Филиппа Киркорова. У журналиста есть родной сын, которому ему пять лет. Телеведущий уже 11 лет состоит в браке с Натальей Шкулевой. Супруги считаются одной из самых крепких пар отечественного телевидения.
Оксана Федорова — единственная россиянка с титулом «Мисс Вселенная». Конкурс красоты она выиграла в 2002 году. После отказа от титула Федорова стала телеведущей. Она уже около 20 лет ведет детскую телепередачу.
Андрей Малахов
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