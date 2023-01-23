Знаменитости 23 января 2023, 18:22 Стало известно о самых крепких браках среди российских телеведущих РИА «Новости»

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Многие российские телеведущие могут с полной уверенностью похвастаться своим надежным и успешным браком. О самых крепких отношениях звезд российских телеэкранов сообщил сайт kp.ru.

Телеведущий Андрей Малахов вот уже 11 лет состоит в счастливом браке с Натальей Шкулевой. Супруги вместе проводят все свое свободное время — ходят в театры, на кинопремьеры и выставки. После работы они полностью посвящают себя друг другу.

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Брак главной телеведущей Первого канала Екатерины Андреевой с бизнесменом Душаном Перовичем также признан одним из самых крепких. Супругам удается жить в полном взаимопонимании на протяжении 31 года.

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Кроме того, крепкие узы связывают ведущую Леру Кудрявцеву и хоккеиста Игоря Макарова. Несмотря на разницу в возрасте, пара уже многие годы живет душа в душу и воспитывает четырехлетнюю дочку Марию.