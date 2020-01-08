Андрей Губин назвал чушью новости о своем возвращении на сцену

По информации издания, узнав о возможном возвращении Губина на большую сцену, многие продюсеры начали предлагать ему контракты. Однако певец все предложения отверг.

«Это чушь. Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал», — заявил артист.

Как напомнила «Газета.ru», в конце прошлого года Ващишин заявил, что сейчас вместе с Андреем Губиным он работает над новыми композициями. Также он пообещал, что артист снова выйдет на сцену, но при этом никаких сроков он не назвал.

Андрей Губин прекратил концертную деятельность еще в нулевые после проблем со здоровьем. У него диагностировали левостороннюю прозопалгию лица. Артист испытывает постоянные боли при напряжении мышц лица с левой стороны. Это означает, что он практически не может говорить и точно испытывает проблемы с пением.