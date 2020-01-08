    08 января 2020, 15:00

    Андрей Губин назвал чушью новости о своем возвращении на сцену

    Анатолий Минкин

    Прервавший свою карьеру певец Андрей Губин заявил, что не намерен возвращаться на сцену. Как сообщила eg.ru, так артист отреагировал на заявление аранжировщика Тараса Ващишина, который пообещал в конце года устроить большой концерт с участием Губина.
    Андрей Губин назвал чушью новости о своем возвращении на сцену

    По информации издания, узнав о возможном возвращении Губина на большую сцену, многие продюсеры начали предлагать ему контракты. Однако певец все предложения отверг.

    «Это чушь. Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал», — заявил артист.

    Как напомнила «Газета.ru», в конце прошлого года Ващишин заявил, что сейчас вместе с Андреем Губиным он работает над новыми композициями. Также он пообещал, что артист снова выйдет на сцену, но при этом никаких сроков он не назвал.

    Андрей Губин прекратил концертную деятельность еще в нулевые после проблем со здоровьем. У него диагностировали левостороннюю прозопалгию лица. Артист испытывает постоянные боли при напряжении мышц лица с левой стороны. Это означает, что он практически не может говорить и точно испытывает проблемы с пением.