Знаменитости 21 декабря 2023, 00:27 Анатолий Цой потерял сознание во время съемок клипа Пиар-менеджер Анатолия Цоя объяснила его обморок напряженным графиком и стрессом РИА «Новости»

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Российский певец Анатолий Цой, выступающий под псевдонимом TSOY, упал в обморок во время съемок нового клипа на песню «Торнадо». О самочувствии артиста Пятому каналу рассказала его пиар-менеджер Катерина Урлова.

По ее словам, в последнее время у Цоя довольно напряженный график, большое количестве съемок и концертов, поэтому накопилась усталость, которая и дала о себе знать. Только к началу декабря он совершил более 100 перелетов по всему миру.

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Самочувствие артиста ухудшилось во время записи танцевальных сцен. Цой упал на пол, потеряв сознание на несколько минут.

«Видимо, эта была кратковременная потеря сознания от общего перенапряжения организма», — заявила Урлова.

Сейчас с певцом все хорошо, он вернулся к работе.

Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич предупредила об опасности длительного хронического стресса. По ее словам, он может стать фактором, вызывающим воспаление в сосудах и сгущение крови. Кортизол — гормон стресса, который иначе называют «гормоном смерти», как раз и отвечает за регулирование процесса.