Здоровье 20 декабря 2023, 16:58 Кардиолог Анна Кореневич заявила, что игнорирование стресса может привести к ранней смерти

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Длительный хронический стресс у человека опасен тем, что может стать фактором, вызывающим воспаление в сосудах и сгущение крови. Кортизол — гормон стресса, который иначе называют «гормоном смерти», как раз и отвечает за регулирование процесса. Об этом «Российской газете» рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич.

Как написала Общественная Служба Новостей, спровоцировать развитие блуждающего тромба и воспаления в сосудах может не только нервной перенапряжение, но и варикозное расширение вен, длительные периоды путешествий в сидячем положении, обезвоживание, курение, лишний вес.

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Людям с хроническим стрессом следует обратиться к современным психотехникам, которые дают психотерапевты, добавила Кореневич.