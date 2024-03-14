Знаменитости 14 марта 2024, 19:45 Американская модель Бринкли рассказала о борьбе с раком Американская супермодель Кристи Бринкли рассказала о диагностированном раке кожи mg1 / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Американская супермодель и актриса Кристи Бринкли рассказала, что боролась с раком кожи. Буквально два месяца назад она отметила свое 70-летие. Посвященную заболеванию публикацию она разместила в личном аккаунте в Instagram*.

Манекенщица заявила, что у нее обнаружили базальноклеточную карциному — злокачественную опухоль базального слоя эпителия. К счастью, врачи смогли удалить образование, которое женщина случайно сама нащупала на лице.

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Супермодель показала результат операции на снимке из больницы и рассказала свою историю.

«Мне повезло, что карциному рано обнаружили. На регулярном приеме у врача я попросила его посмотреть маленькую точку, которую почувствовала на коже во время нанесения тонального крема. Доктор сразу отправил образцы на биопсию, которая и выявила наличие у меня онкологии», — написала Бринкли.

Ранее звезде «Людей Икс» Оливии Манн удалили грудь из-за рака. Лечащий врач посоветовал Манн сделать МРТ, УЗИ и биопсию, которые подтвердили наличие быстро развивающейся и агрессивной опухоли в обеих молочных железах.

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