Знаменитости 17 февраля 2024, 22:00 Портниха Пугачевой рассказала, когда певица вернется в Россию Портниха Пугачевой Аксенова заявила, что певица может вернуться в Россию РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева обязательно вернется в Россию, когда подрастут ее дети. Об этом портниха исполнительницы Любовь Аксенова сообщила в беседе с «Московским комсомольцем».

По словам Аксеновой, она прекрасно понимает причину, по которой Пугачева не хочет раскрывать свое нынешнее место жительства. Певица устала от постоянного внимания общественности, к тому же она всегда не любила лишний шумих вокруг своей персоны.

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Пугачевой пришлось переехать из России исключительно из-за Максима Галкина* и их общих детей. Если бы не они, звезда поступила по-другому. Аксенова выразила уверенность, что в будущем Пугачева снова будет жить в России.

«Детки к тому времени подрастут. Алла всегда любила Россию. <…> Поэтому она обязательно вернется», − резюмировала она.

Режиссер Никита Михалков ранее заявил, что Пугачева никогда не сможет вернуть прежний статус в России. По его мнению, россияне поменяли свое отношение к Примадонне после ее отъезда за рубеж.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.