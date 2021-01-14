Алексей Воробьев развенчал слухи о своей личной жизни

В интернете обсуждали то, что Воробьев состоит в отношениях с Натальей Зубаревой. Некоторые даже были уверены, что они тайно поженились, а Зубарева беременна.

В своем Instagram Воробьев анонсировал новый клип, выложив фото с другой женщиной. В комментариях начали задавать вопросы, почему он не фотографируется с Зубаревой.

На это певец, наконец-то, рассказал о своем семейном положении. Он уточнил, что не женат и не состоит в отношениях.

«У меня нет жены. И нет девушки. Хватит верить всему, что вы видели на новостных сайтах», — написал Воробьев.

Ранее супруга американского актера, звезды сериала «Тайны Смолвиля» Тома Уэллинга Джессика Роуз Ли подтвердила в своем Instagrаm-аккаунте, что вновь беременна. Отмечается, что накануне Уэллинг пообщался со своим приятелем и коллегой Майклом Розенбаумом в рамках подкаста Inside of You. Он спросил у знаменитости, можно ли уже поздравлять с будущим пополнением. Актер решил уклониться от ответа и отшутился. Позже Джессика опубликовала отрывок из эфира и написала: «Да!»