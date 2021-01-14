Жена актера Тома Уэллинга подтвердила свою беременность

Отмечается, что накануне Уэллинг пообщался со своим приятелем и коллегой Майклом Розенбаумом в рамках подкаста Inside of You. Он спросил у знаменитости, можно ли уже поздравлять с будущим пополнением. Актер решил уклониться от ответа и отшутился.

Позже Джессика опубликовала отрывок из эфира и написала: «Да!». Так женщина подтвердила информацию о беременности.

Впервые Уэллинг и Роуз Ли стали родителями в начале 2019 года. Основательница Saddle Club родила мальчика, которого назвали Томсоном. В конце того года актер и предпринимательница приняли решение пожениться.

Ранее сообщалось, что актриса Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем Султан в сериале «Великолепный век» родила вторую дочь. Поклонники сериала поздравили актрису и пожелали ей с дочкой счастья. О беременности актрисы стало известно осенью. Узерли рассказывала, что в январе станет мамой второго ребенка.