Алексей Герман-младший рассказал о желании Аглаи Тарасовой сниматься в РФ

Кинорежиссер Алексей Герман-младший поздравил с днем рождения актрису Аглаю Тарасову. В настоящий момент она снимается в его фильме «Воздух». Мужчина отметил желание 27-летней девушки работать над отечественными проектами, написало РИА ФАН.

«Аглая очень искренняя и, самое главное, она действительно хочет сниматься в России, мне кажется, поскольку у нее есть возможности работать в других странах, но все-таки для нее очень важна почва», — подчеркнул Герман-младший.

По его мнению, Аглая является нестандартной артисткой с личным мировоззрением. Он пожелал, чтобы с каждым годом способности девушки только улучшались, а неприятности обходили ее стороной.

Ранее российский актер и режиссер Данила Козловский в интервью на YouTube-канале «А поговорить?» признался, что плохо поступил со своей бывшей девушкой, актрисой Ольгой Зуевой. Он впервые подтвердил, что расстался с матерью своей дочери. Козловский рассказал журналистке Ирине Шихман, что виноват в разрыве. СМИ начали писать о расставании Данилы с Ольгой еще летом прошлого года.