Эксклюзив 07 декабря 2023, 17:35 Директор фонда Пахмутовой назвал полным враньем сообщения о госпитализации артистки Директор фонда Пахмутовой опроверг госпитализацию артистки РИА «Новости»

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Директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко опроверг сообщения о госпитализации артистки из-за сердечного приступа. В беседе с «360» он подчеркнул, что данные об этом — «полное вранье».

«Это полное вранье, я не знаю, кто придумывает такие вещи. Придумывают просто небылицы. Никакого сердечного приступа [у Александры Пахмутовой] нет, все в порядке», — сказал Малышко.

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Ранее о том, что Пахмутовой якобы пришлось срочно лечь в больницу в Москве, сообщил Mash. Источник Telegram-канала указал, что у 94-летней артистки случился сердечный приступ.

Композитор отпраздновала свое 94-летие 9 ноября. Поздравления в этот день артистке направил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что творчество Пахмутовой пользуется всенародной любовью и пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства, даря душевное тепло.