Александр Серов проведет праздники в ковидной больнице
Директор Серова Федорков: певец проведет праздники в больнице с коронавирусом
Народный артист России Александр Серов проведет ноябрьские праздники в больнице, где музыкант продолжает лечиться от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор певца Александр Федорков, передал ТАСС.
Врачи пока не отпускают Серова. Певцу тяжело ходить, еще какое-то время уйдет на восстановление, сообщил его директор. Реабилитация после ковида — процесс небыстрый, отметил Федорков.
Представитель певца заверил поклонников, что врачи пристально следят за здоровьем Серова.
«Им занимаются профессионалы, все хорошо», — сказал директор.
Также он рассказал, что результат теста на коронавирус у Серова отрицательный.
О госпитализации Серова стало известно 9 октября. В СМИ писали, что 67-летний певец в тяжелом состоянии был доставлен в одну из столичных больниц, где его перевели в реанимацию. Сообщалось, что у Серова выявили коронавирус и почти 75% поражения легких. Перед этим он лечился в госпитале недалеко от дома, однако после этого его состояние снова ухудшилось.
Пик популярности Серова пришелся на 1980-е и 1990-е годы. Одна из самых известных его песен — «Я люблю тебя до слез».