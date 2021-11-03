Александр Серов проведет праздники в ковидной больнице

Народный артист России Александр Серов проведет ноябрьские праздники в больнице, где музыкант продолжает лечиться от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор певца Александр Федорков, передал ТАСС.

Врачи пока не отпускают Серова. Певцу тяжело ходить, еще какое-то время уйдет на восстановление, сообщил его директор. Реабилитация после ковида — процесс небыстрый, отметил Федорков.

Представитель певца заверил поклонников, что врачи пристально следят за здоровьем Серова.

«Им занимаются профессионалы, все хорошо», — сказал директор.

Также он рассказал, что результат теста на коронавирус у Серова отрицательный.

О госпитализации Серова стало известно 9 октября. В СМИ писали, что 67-летний певец в тяжелом состоянии был доставлен в одну из столичных больниц, где его перевели в реанимацию. Сообщалось, что у Серова выявили коронавирус и почти 75% поражения легких. Перед этим он лечился в госпитале недалеко от дома, однако после этого его состояние снова ухудшилось.

Пик популярности Серова пришелся на 1980-е и 1990-е годы. Одна из самых известных его песен — «Я люблю тебя до слез».