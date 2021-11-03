Актер Александр Домогаров ушел из Театра имени Моссовета, проработав там 27 лет. Об этом написал сайт StarHit со ссылкой на свои источники.

Согласно источникам издания, Домогаров решил покинуть театр на полгода. Собеседники StarHit указали, что актер не смог сработаться с новым художественным руководителем Евгением Марчелли. Ему не понравилась проводимая Марчелли политика и изменения в работе театра.

«Негромкий, интеллигентный, классический и очень стабильный театр. Казалось, что этот столп не свернуть. Оказывается, возможно. И дело не в худруке, дело в труппе театра. В театре рассорили и разобщили труппу. Старики ушли, а нам ничего не остается, как сберечь самих себя», — поделился мнением сам артист.

В последний раз Домогаров сыграл в постановке «Ричард III», которую регулярно показывали три-четыре раза в месяц, и в спектаклях Андрея Кончаловского. Его последние выступления пройдут 6 и 14 ноября, если судить по афишам, размещенным на официальном сайте театра.

Ранее по той же причине труппу театра покинул актер Виктор Сухоруков. Он отслужил на сцене 10 лет. Свое увольнение Сухоруков объяснил тем, что он не смог прийти к консенсусу с Марчелли, посчитав его слишком слабым управляющим их коллектива.