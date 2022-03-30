Алек Болдуин станет папой в восьмой раз

Голливудский актер и продюсер Алек Болдуин опять станет отцом — уже в восьмой раз. О радостном событии его жена Хилария сообщила в соцсетях.

«После многих взлетов и падений за последние несколько лет нас ждет захватывающий взлет и огромный сюрприз: этой осенью будет еще один Болдуин», — написала она. Ее процитировала газета «Известия».

Пара воспитывает шестерых детей, двух дочерей — Кармен и Люсию, а также четверых сыновей — Леонардо, Ромео, Рафаэля и Эдуардо. Последнему всего полтора года. Также у Алека Болдуина есть взрослая дочь от бывшей жены — актрисы Ким Бейсингер.

В последнее время имя Болдуина связано с трагическими событиями. В прошлом году на съемках фильма «Ржавчина», в котором он участвовал, погибла оператор Галина Хатчинс. Недавно актер подал в суд на продюсеров картины. Он настаивает, что не несет ответственности за гибель женщины.