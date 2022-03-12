Болдуин подал иск против продюсеров фильма «Раст»

Иск против продюсеров фильма «Раст» подал актер Алек Болдуин. На съемах картины была застрелена оператор. Об этом пишет The Los Angeles Times.

«Болдуин подал арбитражный иск против продюсеров фильма „Раст“, чтобы снять с себя ответственность и покрыть свои судебные издержки», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в своем иске Болдуин настаивает, что не несет ответственности в гибели оператора Галины Хатчинс и требует возместить все потраченные на суды деньги. Он также добавил, что участвовал только в принятии творческих решений и не отвечал за безопасность огнестрельного оружия на площалке или найме работников.

Болдуин признал, что он пытался договорится с семьей Хатчинс и выплатить мужу и сыну женщины компенсацию. Также известно, что он пытался связаться со съемочной группой и предлагал им закончить съемки фильма в память об операторе.

ЧП произошло в октябре 2021 года. На съемках вестерна «Раст» в ходе репетиции эпизода о стрельбе из пистолета последний оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате выстрела погибла киноооператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.

По словам актера, он не нажимал спусковой крючок, пистолет выстрелил самопроизвольно. Правоохранительные органы в США ведут расследование инцидента.