Знаменитости 24 февраля 2023, 13:19 Алек Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве оператора на съемках — СМИ NYT: актер Болдуин отказался признавать вину в непредумышленном убийстве оператора Хатчинс Кинопоиск

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Американский актер Алек Болдуин отказался признавать вину в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина», сообщили источники газеты The New York Times. По их информации, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми» решил отказаться от посещения суда 24 февраля, а вместо этого направил заявление о непризнании своей виновности.

По делу о непредумышленном убийстве оператора Болдуин проходит вместе с оружейницей Ханной Гутьеррес-Рид. Она отвечала за исправность пистолета на съемках «Ржавчины», из которого в итоге актер сделал роковой выстрел в оператора Галину Хатчинс. Адвокат Гутьеррес-Рид сообщил, что его подопечная также не признает вины в случившемся.

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Убийство на съемочной площадке случилось осенью 2021 года. Алек Болдуин нажал на курок пистолета, который оказался заряжен. В итоге оператор Галина Хатчинс умерла, а режиссер «Ржавчины» получил ранения. Защитникам актера удалось смягчить запрашиваемое прокуратурой наказание. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до полутора лет.

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