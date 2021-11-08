Стало известно, когда выйдет новый альбом Oxxxymiron
Новый альбом рэпера Oxxxymiron выйдет 12 ноября
Новый альбом рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова) «Смутное время» выйдет 12 ноября. Послушать композиции можно будет на аудио-сервисе «СберЗвук». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сообщество «Рифмы и панчи» в социальной сети «ВКонтакте».
Предыдущий альбом Oxxxymiron «Горгород» вышел шесть лет назад, в 2015 году. При этом сольных треков артист не выпускал на протяжении четырех лет, за исключением участия в трибьюте Осипа Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда», который был приурочен к 130-летию со дня рождения поэта.
1 ноября артист выпустил песню «Кто убил Марка?». Композиция была посвящена старому конфликту Oxxxymiron с рэпером Ромой Жиганом, а также его дружбе с Шокком. В пятницу, 5 ноября, вышел клип на композицию «Цунами». Сюжет трека рассказывал о радиоактивной ящерице, мечтающей превратиться в человека.
Ранее музыкант принес извинения своей бывшей девушке Вере Маркович, которая обвинила его во вранье и изменах. Он написал, что слова его экс-возлюбленной были во многом неправильно трактованы, но их отношения действительно принесли обоим много боли.