Стало известно, когда выйдет новый альбом Oxxxymiron

Новый альбом рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова) «Смутное время» выйдет 12 ноября. Послушать композиции можно будет на аудио-сервисе «СберЗвук». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сообщество «Рифмы и панчи» в социальной сети «ВКонтакте».

Предыдущий альбом Oxxxymiron «Горгород» вышел шесть лет назад, в 2015 году. При этом сольных треков артист не выпускал на протяжении четырех лет, за исключением участия в трибьюте Осипа Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда», который был приурочен к 130-летию со дня рождения поэта.

1 ноября артист выпустил песню «Кто убил Марка?». Композиция была посвящена старому конфликту Oxxxymiron с рэпером Ромой Жиганом, а также его дружбе с Шокком. В пятницу, 5 ноября, вышел клип на композицию «Цунами». Сюжет трека рассказывал о радиоактивной ящерице, мечтающей превратиться в человека.

Ранее музыкант принес извинения своей бывшей девушке Вере Маркович, которая обвинила его во вранье и изменах. Он написал, что слова его экс-возлюбленной были во многом неправильно трактованы, но их отношения действительно принесли обоим много боли.