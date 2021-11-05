Oxxxymiron извинился перед своей бывшей возлюбленной за причиненную ей боль

Российский рэп-исполнитель Oxxxymiron извинился перед своей бывшей девушкой Верой Маркович, которая обвинила его во вранье и изменах. Он написал, что слова его экс-возлюбленной были во многом неправильно трактованы, но их отношения действительно принесли обоим много боли.

Пост о бывших отношениях появился на странице артиста в Instagram. Он признался, что Вера Маркович в своих резких словах оказалась во многом права. «У нас была сложная и травматичная для обоих история отношений, которую мы вчера наконец-то смогли проговорить», — написал Oxxxymiron, чье настоящее имя Мирон Федоров.

Артист признался, что очень сожалеет о той боли, которую он доставил своей возлюбленной. Он отметил, что действительно признает ответственность за свои поступки юности. Но при этом Oxxxymiron добавил, что слова Веры Маркович во многом были неверно истолкованы. Он попросил пользователей не писать Вере в личные сообщения свое резкое мнение.

Маркович, в свою очередь, поделилась, что познакомилась с Мироном Федоровым в 2008 году. В то время ей было всего 15 лет, но отношения вышли за рамки дружбы, когда ей исполнилось 16 — официальный возраст согласия.

«Своим постом я не пыталась обвинить его в каком-либо насилии. Мне было важно проговорить в публичном поле то, что я чувствовала эти годы, потому что у меня не было возможности прожить свою боль через тексты треков», — объяснила свою позицию бывшая возлюбленная музыканта.

История закрутилась в тот момент, когда Маркович опубликовала в личном блоге пост о рэпере. Она написала, что артист переспал с ней, будучи женатым, а потом упорно делал вид, что их связывает только работа. Также Вера рассказала, что спустя пару лет они начали встречаться и Федоров изменял ей на гастролях с поклонницами. Позднее публикация исчезла из социальных сетей.

Ранее нейросеть сравнила треки популярных рэперов с произведениями классической литературы. В композициях Oxxxymiron выявили связи с Есениным, Кастанедой, Сэлинджером и мифами разных стран.