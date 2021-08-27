Альбом Майкла Джексона Thriller в 34й раз получил платиновый статус

Альбом Майкла Джексона Thriller стал платиновым в 34й раз. Только в США было продано 34 миллиона экземпляров пластинки, написало ИА НСН.

Thrillеr стал вторым самым продаваемым альбомом в истории США. Первое место занимает альбом The Eagles — Their Greatest Hits (1971–1975), который купили около 38 миллионов раз.

Это альбом, выпущенный в 1982 году, является шестым в дискографии короля поп-музыки. Другие альбомы Джексона тоже не теряют популярности — пластинка Bad 1987 года становилась платиновой 11 раз, а альбом Number Ones имеет пять платиновых сертификатов.

Ранее стало известно, что младенец с обложки альбома Nevermind группы Nirvana спустя 30 лет подал в суд на бывших музыкантов группы за использование его фотографии. Он требует от каждого музыканта выплатить ему не менее 150 тысяч долларов, утверждая, что изображение на обложки является детской порнографией.