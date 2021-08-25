Мальчик со знаменитой обложки альбома Nirvana Nevermind подал на музыкантов в суд

Младенец, появившийся на обложке альбома Nirvana Nevermind (1991 год) вырос и начал судиться с группой. Информация об этом появилась в журнале Variety.

Спенсер Элден подал иск против длинного списка ответчиков, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, Кортни Лав, управляющей имуществом Курта Кобейна, и других, а также против существующих или уже не существующих звукозаписывающих компаний, которые выпускали или распространяли альбом за этот период.

По данным издания, Спенсер Элден требует не менее 150 тысяч долларов от каждого фигуранта иска. Мужчина утверждает, что изображение обнаженной натуры на обложке альбома представляет собой запрещенный откровенный контент с изображением детей. Он также уточнил, что ему никогда не платили за фотографию больше тех 200 долларов, которые его родители получили в день съемки. Обложка с младенцем и купюрой считается самой узнаваемой.