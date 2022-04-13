Акционер Twitter подал в суд на Илона Маска

На основателя SpaceX и Tesla Илона Маска подал в суд один из акционеров Twitter. Причина претензии заключается в том, что Маск в установленный срок не раскрыл данные о доле в компании и смог покупать акции по более низкой цене.

Маск сообщил о владении 9,2% акций Twitter в начале апреля, после этого акции компании взлетели более чем на 20%.

Истцом выступил Марк Бейн Раселла, отметило РИА «Новости». По его утверждению, основатель SpaceX и Tesla начал покупать акции компании в январе, а к 14 марта он обладал уже более 5% акций фирмы.

По правилам комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск в течение 10 дней — то есть до 24 марта — должен был сообщить ведомству о превышении порога в 5%. Но Маск этого не сделал, продолжив при этом покупать ценные бумаги. Предприниматель предоставил данные только 4 апреля, к этому моменту у него уже было свыше 9% акций Twitter.

«Инвесторы, которые продали свои акции Twitter между 24 марта 2022 года, когда Маск должен был сообщить о своей доле в Twitter, и 4 апреля 2022 года <…> упустили произошедшее в результате повышение цены акций, так как рынок отреагировал на покупку Маска, и понесли ущерб», — сказано в документе.

О вхождении Маска в совет директоров Twitter сообщил руководитель компании Параг Агравал. Он назвал основателя SpaceX и Tesla страстным сторонником и одновременно ярым критиком. Эти качества, по его мнению, помогут сделать Twitter сильнее в долгосрочной перспективе.