Знаменитости 23 апреля 2024, 19:07 Актрису Захарову заподозрили в романе с мужчиной на 11 лет моложе Актрису Захарову заподозрили в романе с 50-летним многодетным бизнесменом РИА «Новости»

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Актриса Александра Захарова спровоцировала слухи об отношениях с бизнесменом Михаилом Панченко. Новый бойфренд моложе нее на 10 лет, сообщило издание «Экспресс-газета».

По данным источника, 50-летний Панченко воспитывает троих детей. Их бизнесмену родила организатор мероприятий Ксения Константинова. Старшему ребенку 16, а младшему — 5 лет. Пара разошлась два года назад

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Панченко видели с 61-летней Захаровой на презентации книги ее отца, а также на похоронах актера Александра Ширвиндта.

Захарова пока не прокомментировала слухи о своем новом романе.

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