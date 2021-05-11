Актрису «Перевала Дятлова» Елену Тронину обокрали в торговом центре

Российскую актрису Елену Тронину, которая снялась в сериале «Перевал Дятлова», обокрали в торгово-развлекательном комплексе, сообщил РЕН ТВ.

Девушка купила в магазине косметические средства на сумму более 20 тысяч рублей. После этого она зашла в кафе. Знаменитость на некоторое время отлучилась, положив перед этим пакет у барной стойки. За вещами в этот момент никто не наблюдал, написал сайт «Дни.ру».

Спустя время Тронина поняла, что ее покупка пропала. Она заявила об этом в полицию.

Ранее внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко Елена Королева на премьере комедии «Любовь и монстры» сообщила о пропаже бриллиантов своей бабушки.

«После смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали. Куда делись бриллианты — вопрос к Люсиному вдовцу», — отметила Королева.

Она пояснила, что не общается с последним избранником Людмилы Марковны — продюсером Сергеем Сениным. Елена добавила, что сейчас она судится за имущество со своим отцом. Королевой достался лишь загородный дом и земля.