Внучка Гурченко сообщила о пропаже бриллиантов артистки

Внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко Елена Королева на премьере комедии «Любовь и монстры» сообщила о пропаже бриллиантов своей бабушки, рассказал сайт kp.ru.

«После смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали. Куда делись бриллианты — вопрос к Люсиному вдовцу», — процитировала 37-летнюю Королеву «Газета.ru».

Она отметила, что не общается с последним избранником Людмилы Марковны — продюсером Сергеем Сениным. Елена добавила, что сейчас она судится за имущество со своим отцом. Королевой достался лишь загородный дом и земля.

Ранее российская актриса Мария Беккер, сыгравшая в сериале «Перевал Дятлова», заявила в полицию о пропаже отца. Девушка боится за жизнь и здоровье своего папы. Знаменитость рассказала, что Сергей Трафимцев родился в 1955 году. Прошло много времени с тех пор, как его местонахождение стало неизвестно. Мария не может выйти с ним на связь, его телефон недоступен.

Артистка не объяснила, что конкретно произошло в тот день, когда ее отец пропал.