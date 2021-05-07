Актриса «Великолепного века» легла в детокс-клинику после расставания с женихом

Актриса из сериала «Великолепный век» Беррак Тюзюнатач решила лечь в детокс-клинику, что восстановить здоровье. До этого она рассталась со своим женихом. Об этом сообщило РИА ФАН.

Уточняется, что инициатором расставания стала сама актриса. Точная причина неизвестна, ходят слухи, что партнер ей изменял.

Друзья актрисы сказали, что расставание она переживает тяжело, поэтому решили отправить ее в клинику, чтобы она восстановила свое здоровье.

Ранее актер Джордж Клуни рассказал, что считает важным в воспитании своих детей. Он уточнил, что старается объяснять своим детям важность благотворительности и помощи нуждающимся. Его детям всего четыре года и они уже понимают это, рассказал Клуни. Например, они готовы делиться своими игрушками с теми, кому они нужнее.

«Я всегда отвечаю: „Замечательно. Давайте положим ее в корзину и отдадим тем, у кого нет игрушек“», — добавил Клуни.

Коме того, актеру уже исполнилось 60 лет, и он поделился своим мнением относительно этого возраста. Клуни объяснил, что не особо рад этой цифре, но все же считает, что лучше быть в преклонном возрасте, «чем мертвым».