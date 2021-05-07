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    07 мая 2021, 15:24

    Актриса «Великолепного века» легла в детокс-клинику после расставания с женихом

    Дарья Морозова

    Актриса из сериала «Великолепный век» Беррак Тюзюнатач решила лечь в детокс-клинику, что восстановить здоровье. До этого она рассталась со своим женихом. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Актриса «Великолепного века» легла в детокс-клинику после расставания с женихом

    Уточняется, что инициатором расставания стала сама актриса. Точная причина неизвестна, ходят слухи, что партнер ей изменял.

    Друзья актрисы сказали, что расставание она переживает тяжело, поэтому решили отправить ее в клинику, чтобы она восстановила свое здоровье.

    Ранее актер Джордж Клуни рассказал, что считает важным в воспитании своих детей. Он уточнил, что старается объяснять своим детям важность благотворительности и помощи нуждающимся. Его детям всего четыре года и они уже понимают это, рассказал Клуни. Например, они готовы делиться своими игрушками с теми, кому они нужнее.

    «Я всегда отвечаю: „Замечательно. Давайте положим ее в корзину и отдадим тем, у кого нет игрушек“», — добавил Клуни.

    Коме того, актеру уже исполнилось 60 лет, и он поделился своим мнением относительно этого возраста. Клуни объяснил, что не особо рад этой цифре, но все же считает, что лучше быть в преклонном возрасте, «чем мертвым».