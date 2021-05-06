Клуни рассказал о воспитании своих детей

Актер Джордж Клуни рассказал, что считает важным в воспитании своих детей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Актер уточнил, что старается объяснять своим детям важность благотворительности и помощи нуждающимся. Его детям всего четыре года и они уже понимают это, рассказал Клуни. Например, они готовы делиться своими игрушками с теми, кому они нужнее.

«Я всегда отвечаю: „Замечательно. Давайте положим ее в корзину и отдадим тем, у кого нет игрушек“», — добавил Клуни.

Коме того, актеру шестого мая исполнилось 60 лет, и он поделился своим мнением от возраста. Клуни объяснил, что не особо рад этой цифре, но все же считает, что лучше быть в преклонном возрасте, «чем мертвым».

Ранее новую спутницу жизни нашел себе 90-летний актер Иван Краско. Сердце любвеобильного артиста покорила Наталья Смыкова, она планирует стать его пятой женой.

По признанию Натальи, от актера ей нужны он сам и его фамилия. Девушка обеспечена и приглашает Ивана жить к себе.