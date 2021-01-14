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    14 января 2021, 17:45

    Актриса Тильда Суинтон сделала заявление, что она квир-персона

    Полина Петрова

    Известная актриса Тильда Суинтон в интервью британскому Vogue сделала заявление, что она является квир-персоной. Это выражение характеризует людей с нестандартной сексуальностью, пишет «Газета.ru».
    Актриса Тильда Суинтон сделала заявление, что она квир-персона

    60-летняя актриса пояснила, что всегда подозревала, какая у нее на самом деле сексуальная ориентация.

    «Я всегда чувствовала, что я квир, мне просто нужно было найти свой квир-цирк, и я его нашла. Теперь это мой мир», — отметила знаменитость.

    Актриса уточнила, что у нее «есть семья с Уэсом Андерсоном, семья с Пон Джун-хо». Также она назвала имена таких режиссеров, как Джим Джармуш, Лука Гуаданьино, Линн Рэмси и Джоанна Хогг.

    Знаменитость никогда не была замужем. У нее есть дети — близнецы Ксавье и Онор, которые были рождены в отношениях с художником Джоном Патриком Бирном. В настоящий момент им по 23 года.

    Ранее сообщалось, что актриса Эллен Пейдж совершила Каминг-аут как трансгендер. Теперь она просит называть ее Эллиотом. Актриса призналась, что чувствует дискриминацию по отношению к трансгендерным людям.