Актриса Тильда Суинтон сделала заявление, что она квир-персона

60-летняя актриса пояснила, что всегда подозревала, какая у нее на самом деле сексуальная ориентация.

«Я всегда чувствовала, что я квир, мне просто нужно было найти свой квир-цирк, и я его нашла. Теперь это мой мир», — отметила знаменитость.

Актриса уточнила, что у нее «есть семья с Уэсом Андерсоном, семья с Пон Джун-хо». Также она назвала имена таких режиссеров, как Джим Джармуш, Лука Гуаданьино, Линн Рэмси и Джоанна Хогг.

Знаменитость никогда не была замужем. У нее есть дети — близнецы Ксавье и Онор, которые были рождены в отношениях с художником Джоном Патриком Бирном. В настоящий момент им по 23 года.

Ранее сообщалось, что актриса Эллен Пейдж совершила Каминг-аут как трансгендер. Теперь она просит называть ее Эллиотом. Актриса призналась, что чувствует дискриминацию по отношению к трансгендерным людям.