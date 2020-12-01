Звезда «Академии Амбрелла» и «Джуно» Эллен Пейдж сменила пол

Актриса Эллен Пейдж совершила Каминг-аут как трансгендер. Теперь она просит называть ее Эллиотом.

«Привет друзья. Я хочу рассказать вам, что я транс, ко мне стоит обращаться как „он“, а зовут меня Эллиот. Я не могу выразить, как это замечательно наконец-то полюбить себя такой, какая я есть. Мне нравится, что я транс», — написала Эллен в Instagram.

Актриса объяснила, что в мире дискриминируются трансгендерные люди. К ним относятся жестоко. Она привела статистику, что у 40% трансгендеров была попытка сцицида, а в 2020 году около были убиты около 40 трансгендеров.

«Всем транс-людям, которые сталкиваются с харассментом, самоуничижением, грубым отношениям и жестокостью: я вижу вас, люблю вас и сделаю все, чтобы мир был лучше», — написала она.

Эллен также считает, что руках глав государств, которые поддерживают гонения трансгендеров, кровь трансгендеров.

В 2014 году Эллен призналась в нетрадиционной ориентации.