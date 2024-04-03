Знаменитости 03 апреля 2024, 09:20 Актриса Светличная перестала есть и пить из-за инфаркта Shot: врачи кормят актрису Светлану Светличную внутривенно после инфаркта Elena Sikorskaya/Global Look Press

Читать 360tv в

Здоровье актрисы Светланы Светличной ухудшилось после острого инфаркта миокарда. Она самостоятельно не может ни пить, ни есть, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, некоторое время назад Светличная попала в НИИ имени Склифосовского с инфарктом. Медики оценили ее состояние как тяжелое. Артистку поместили в реанимацию, где она находилась до 29 марта. Затем ее перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных.

Реклама

Вчера актрису выписали из стационара. Теперь она будет проходить лечение в психиатрическом отделении больницы имени Ганнушкина. Врачи планируют кормить и поить Светличную внутривенно. В течение суток ей придется употреблять как минимум 1,5 литра жидкой пищи. Самостоятельно артистка питаться не может из-за сильной слабости и низкого давления.

Медики диагностировали Светличной обострение коронарного синдрома, гипертоническую болезнь третьей стадии с поражением сердца и почек с сердечной и почечной недостаточностью.

Сын актрисы Алексей Ивашов не знал об ухудшении здоровья матери. Он рассказал «360», что не общался с ней по личным причинам.