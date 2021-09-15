Актриса Олеся Железняк впервые за долгое время появилась на публике

Актриса Олеся Железняк приняла участие в фестивале кино и театра «Амурская осень». Звезда «Сватов» вышла к публике в парике, имитирующем прическу начала XX века.

Актрису первой наградили призом имени режиссера Леонида Гайдая. Приз вручил мэр города Свободный Владимир Константинов. Об этом сообщило издание «7 дней».

«Для меня это огромная радость. О том, что мне будут вручать приз, мне сказали только перед самим началом мероприятия. Очень приятно получить такой приз, так как зрители оценили не только мои возможности в комедии, но и в серьезном кино и театральных постановках», — сказала Железняк со сцены.

Помимо статуэтки актриса получила в подарок от организаторов фестиваля золотое колье с подвеской в виде солнца. Актриса отметила, что не рассчитывала на награду, потому что в последние годы практически не снималась и редко появлялась на театральной сцене.

В феврале этого года Олеся Железняк стала жертвой мошенников, с ее банковского счета неизвестные списали 50 тысяч рублей. Актриса после кражи обратилась в московскую полицию, где завели уголовное дело.