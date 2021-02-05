Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк стала жертвой мошенников

Уголовное дело возбудили по факту кражи денег с банковского счета актрисы Олеси Железняк. Неизвестные списали у нее 50 тысяч рублей.

Актриса после списания денег со счета, обратилась в московскую полицию. Об этом сообщила «Газета.ru».

В правоохранительных органах сейчас устанавливают способ кражи денег. По данным «РЕН ТВ», преступление произошло 2 февраля.

Банк России ранее предупредил россиян о новом виде кражи денег со счетов. На этот раз они от имени ЦБ предлагают получить выплаты для поддержки во время пандемии коронавируса. Жертвам под видом рекламы рассылается фальшивый документ о «единоразовой выплате за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации». В сообщении используется символика Банка России, а при переходе на сайт объявления открывается приказ за подписью «замначальника Туллина Д. В.». После внесения данных счета, с карты жертвы снимаются все деньги.

Российская актриса театра и кино Олеся Железняк снималась в десятках фильмов. В основном, она играла роли второстепенных персонажей в «Ландыш серебристый», «Моя прекрасная няня», «Сваты», а также «Деревенская комедия» и «Молодожены».