Знаменитости 11 мая 2023, 05:29 Актриса Олеся Железняк рассказала о травле в соцсетях из-за фотографии Пользователи соцсетей раскритиковали актрису Олесю Железняк за фотографию РИА «Новости»

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На актрису Олесю Железняк обрушилась волна критики в социальных сетях за опубликованную фотографию. Пользователи начали указывать артистке на лишние килограммы. Эту историю Железняк рассказала в интервью для YouTube-канала «Сама Меньшова».

Опубликованную в соцсетях фотографию сделали в гримерке театра. Железняк появилась в кадре в ночной сорочке. Пользователи Сети раскритиковали актрису. Они писали под фото, что Железняк «сильно поправилась» и «набрала 30 килограммов, не меньше».

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Как призналась звезда, она попыталась справиться с ситуацией с помощью новой профессиональной фотосессии. Снимки Железняк также выложила в соцсетях. Однако и на этот раз фото встретили критикой: пользователи усомнились в подлинности фотографий.

«Я поняла, что людям в принципе хорошо не бывает. Они всегда найдут, за что тебя хейтить», — поделилась Железняк.

Актер кино и режиссер Сергей Штепс в интервью с Марусей Михейчик в эфире программы «360» «Тет-а-тет с Марусей» призвал не журить знаменитостей, которые пиарятся на благотворительности. Он считает, что замалчивать о своей помощи или делать на этом себе имя — личное дело каждого.