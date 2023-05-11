11 мая 2023, 05:29
Актриса Олеся Железняк рассказала о травле в соцсетях из-за фотографии
Пользователи соцсетей раскритиковали актрису Олесю Железняк за фотографию
На актрису Олесю Железняк обрушилась волна критики в социальных сетях за опубликованную фотографию. Пользователи начали указывать артистке на лишние килограммы. Эту историю Железняк рассказала в интервью для YouTube-канала «Сама Меньшова».
Опубликованную в соцсетях фотографию сделали в гримерке театра. Железняк появилась в кадре в ночной сорочке. Пользователи Сети раскритиковали актрису. Они писали под фото, что Железняк «сильно поправилась» и «набрала 30 килограммов, не меньше».
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Как призналась звезда, она попыталась справиться с ситуацией с помощью новой профессиональной фотосессии. Снимки Железняк также выложила в соцсетях. Однако и на этот раз фото встретили критикой: пользователи усомнились в подлинности фотографий.
«Я поняла, что людям в принципе хорошо не бывает. Они всегда найдут, за что тебя хейтить», — поделилась Железняк.
Актер кино и режиссер Сергей Штепс в интервью с Марусей Михейчик в эфире программы «360» «Тет-а-тет с Марусей» призвал не журить знаменитостей, которые пиарятся на благотворительности. Он считает, что замалчивать о своей помощи или делать на этом себе имя — личное дело каждого.
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