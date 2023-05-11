Эксклюзив 11 мая 2023, 04:23 «Что в этом плохого». Актер Сергей Штепс призвал не осуждать звезд за хайп на благотворительности Актер Штепс призвал не осуждать знаменитостей за хайп на благотворительности Телеканал «360»

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Актер кино и режиссер Сергей Штепс призвал не журить знаменитостей, которые пиарятся на благотворительности. Ведь результат выходит один и тот же, рассказал звезда сериала «Девушки с Макаровым» в беседе с Марусей Михейчик в эфире программы «360» «Тет-а-тет с Марусей».

Сам актер тоже занимается благотворительностью. Он поддерживает собачьи приюты, детские фонды, но не афиширует это. Режиссер неоднократно задумывался о моральной стороне вопроса задумывался не раз. В итоге, он пришел к выводу, что замалчивать о своей помощи или делать на этом себе имя — личное дело каждого.

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«Я считаю, так как ты хочешь, так и правильно. Хочешь рассказывать — рассказывай, не хочешь — не рассказывай. Но журить за то, что он или она ради условно хайпа поддерживает эти благотворительные фонды, нельзя», — заявил Штепс.

Он добавил, что в этой ситуации тем более нельзя судить или осуждать человека. Причина проста — результат один и тот же.

«Даже если это ради хайпа — а что в этом плохого? Результат-то один и тот же. Те же собачки, те же дети — они поддерживаются. Здесь вообще нельзя судить. Мы с женой часто обсуждали подобные вещи — можно ли, нельзя. И пришли к выводу: какая разница, ради чего. Если ты это делаешь, то ты по факту молодец», — заключил актер.

Сам он сейчас разрабатывает проект, так или иначе связанный с благотворительностью. Это будет полнометражный фильм про хоспис. К съемкам решили привлечь благотворительные фонды.