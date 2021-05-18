Советская и российская актриса Наталья Варлей попала в столичную больницу. Причина госпитализации пока не известна, сообщил Пятый канал.

По информации журналистов, в скором времени 73-летняя актриса пройдет обследование коронарных сосудов. После этого специалисты проведут Варлей коронарографию, написал сайт «Утро.ру».

Варлей стала известной после ролей в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Вий». За всю свою карьеру она сыграла более чем в 40 кинокартинах и сериалах. Знаменитость является лауреатом государственной премии РСФСР имени Крупской.

Ранее героиня фильма «Кавказская пленница» заявила, что у нее украли «Песню про медведей». Актриса объяснила, как отбирали исполнительниц композиции. Режиссер Леонид Гайдай рассматривал разных певиц для исполнения знаменитой песни, прозвучавшей в фильме, но, по словам Варлей, все исполнительницы казались ему слишком профессиональными. И тогда он предложил спеть ей. Варлей рассказала, что Гайдай остался доволен результатом и заявил ей, что в фильме прозвучит песня именно в ее исполнении.