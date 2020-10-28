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    28 октября 2020, 08:29

    Актриса Макеева допустила суррогатное материнство Заворотнюк

    Андрей Иванов

    Актриса Анастасия Макеева приняла участие в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Она рассказала, что уже много лет не может родить ребенка и допустила, что дочь Милу ее коллеги Анастасии Заворотнюк выносила суррогатная мама.
    Актриса Макеева допустила суррогатное материнство Заворотнюк

    «Я уже свое выплакала и отношусь к этому философски. У меня было четыре ЭКО. После каждого я поправлялась на девять килограммов, потом худела. <…> Думала о суррмаме. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк суррогатное материнство», — заявила Макеева.

    Актриса добавила, что будет продолжать бороться за счастье иметь ребенка.

    «Я, конечно, боюсь, но все равно буду это (ЭКО — прим. ред.) делать, потому что это единственный шанс», — поделилась Макеева.

    Анастасия Заворотнюк сама не подтверждала информацию о том, что прибегала к услугам суррогатной матери. Когда на свет появилась ее дочка Мила, актрисе было 48 лет. Сейчас Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием — глиобластомой головного мозга. Какое-то время она лежала в больнице, но сейчас находится дома.

    Ее знакомые рассказали, что химиотерапия изменила внешность актрисы, и узнать Заворотнюк сегодня могут не все.