Актриса Макеева допустила суррогатное материнство Заворотнюк

«Я уже свое выплакала и отношусь к этому философски. У меня было четыре ЭКО. После каждого я поправлялась на девять килограммов, потом худела. <…> Думала о суррмаме. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк суррогатное материнство», — заявила Макеева.

Актриса добавила, что будет продолжать бороться за счастье иметь ребенка.

«Я, конечно, боюсь, но все равно буду это (ЭКО — прим. ред.) делать, потому что это единственный шанс», — поделилась Макеева.

Анастасия Заворотнюк сама не подтверждала информацию о том, что прибегала к услугам суррогатной матери. Когда на свет появилась ее дочка Мила, актрисе было 48 лет. Сейчас Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием — глиобластомой головного мозга. Какое-то время она лежала в больнице, но сейчас находится дома.

Ее знакомые рассказали, что химиотерапия изменила внешность актрисы, и узнать Заворотнюк сегодня могут не все.