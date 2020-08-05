Химиотерапия изменила внешность Анастасии Заворотнюк

Бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова заявила, что сегодня узнать Заворотнюк могут не все. По ее словам, это уже не та красивая женщина, которая привлекала много внимания. Именно поэтому актриса предпочитает больше не появляться в обществе.

«К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность», — заявила она.

Большую роль сыграло применение химиотерапии, сообщил театральный продюсер Валерий Сергеев. «Меняется все — взгляд, состояние и цвет кожи», — констатировал он.

Медики Центральной клинической больницы рассказали, что Заворотнюк постоянно находится дома. Но для проведения процедур ее привозят в медицинское учреждение. Один из врачей заявил, что актриса действительно сильно изменилась. По его словам, она похожа на ушедшую из жизни певицу Жанну Фриске. Ее фотография на каталке тогда появилась во многих СМИ.

По словам музыкального продюсера Олеси Сазыкиной, несмотря на потерю красоты, Анастасия держится молодцом и старается следить за собой. В этом ей помогают близкие и духовник, с которым она общается практически каждый день.

Ранее окружение Анастасии Заворотнюк заявило, что ее состояние значительно ухудшилось. У нее появились утомляемость, сильная слабость, головные боли и даже проблема с речью. При этом интеллект ее не пострадал и она понимает, что с ней происходит.