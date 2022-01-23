«Бабушку надо спасать!» Сын Бари Алибасова предложил взять под опеку Федосееву-Шукшину

Последние несколько дней актриса Лидия Федосеева-Шукшина долго гостила у бывшего мужа Бари Алибасова. Но после возвращения домой ее отправили в пансионат для пожилых людей, заявил сын музыкального продюсера Алибасов-младший. Он отметил, что готов взять свою пожилую мачеху под опеку и вместе с отцом поселить в квартире в Калининграде. Об этом он заявил в беседе с изданием StarHit.

Алибасов-младший признался, что новости о том, что Лидию Федосееву-Шукшину отправили в пансионат для пожилых, его шокировали.

«Буквально несколько дней назад Лида ночевала у папы. И для меня было удивительно, что она так долго у него гостит. Очевидно, ей не нравится у себя, потому что как только она уехала, то еще раз попросилась в гости», — заявил он.

Он отметил, что готов срочно возобновить сделку по покупке квартиры в Калининграде, потому что отец хочет жить на море. Туда же он готов поселить Лидию Федосееву-Шукшину.

«Бабушку надо спасать!» — подчеркнул Алибасов-младший. Он заявил, что готов взять артистку под опеку, чтобы защитить ее от произвола родных.

«А давайте я женюсь на Шукшиной-старшей, чтобы быть ее официальным опекуном!» — предложил наследник известного продюсера.

Предложение пасынка артистки прокомментировал адвокат Александр Бенхин. Он напомнил, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной есть дети, поэтому именно они за нее отвечают.

«С юридической точки зрения дочь может делать все, что хочет, в соответствии с состоянием здоровья матери. Возможно, Федосеева-Шукшина уже не в силах заботиться о себе самостоятельно и ей требуется квалифицированная помощь», — не исключил он.

Младшая дочь актрисы Ольга Шукшина в беседе с «360» заявила, что вопрос о поездке в пансионат она обсуждала с мамой. Она отметила, что артистка отправилась туда не навсегда, а только для прохождения реабилитационной программы, так как ей требуется помощь врачей. Отдельно она подчеркнула, что речь идет не о доме престарелых, а о месте отдыха пожилых людей с оказанием медицинских услуг.

Брак Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова продлился всего два года. В декабре 2020 года они официально развелись, но сохранили хорошие отношения.