Актриса Кидман заявила, что боролась с депрессией во время работы над фильмом «Часы»

Актриса Николь Кидман рассказала, что страдала от депрессии. Это состояние она переживала в период работы над картиной «Часы» (2002), посвященной писательнице Вирджинии Вулф. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт радио BBC.

Актриса призналась, что развод с Томом Крузом в 2001 заставил ее с головой погрузиться в работу и проникнуться ролью покончившей с собой писательницы.

«Я сама была сорвана с места, была в депрессии, не в своем теле. Я была открытым сосудом для идеи о том, что Вирджиния проходит сквозь меня. И я думаю, Стивен [режиссер Стивен Долдри] вел себя со мной деликатно, потому что понимал это», — рассказала она.

Она рассказала, что в таком состоянии куда сильнее прониклась ролью и видела в этом состоянии актерскую красоту. За роль в этой картине актрису удостоили премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».

Ранее Кидман пожаловалась на дискриминацию женщин в кино после 40 лет. Актриса отметила, что мнение о том, что после 40 лет женщинам в киноиндустрии делать нечего, напрямую не высказывается. Однако оно в Голливуде все же присутствует.