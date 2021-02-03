Один из подписчиков спросил артистку, есть ли у нее маленькая мечта.

«Доснять „Сваты-7“. Нет в моей жизни и одного дня, когда меня бы об этом не спросили: „Когда же они наконец выйдут на экран?“ И здесь 50% людей интересует тот же вопрос! Если что, то пока никто не знает, когда же они выйдут», — заявила Анна.

В конце января актер Федор Добронравов заявил, что тоже не знает ничего о продолжении работы, но с нетерпением ждет возобновления съемок. По его словам, судьба проекта во многом зависит от ситуации с коронавирусом в мире. Актер считает, что если летом границы откроют, то «Сватов» удастся доснять.

«Сложно строить планы на лето, но мы надеемся на лучшее. Мы надеемся, что будущее у „Сватов“ будет», — подчеркнул Добронравов.

Впервые зрители увидели украинский сериал «Сваты» в 2008 году. Он оказался популярным как на Украине, так и в России. Его многократно продлевали. Съемки седьмого сезона стартовали в начале 2020 года в Белоруссии. Они продолжались до марта. Запланировано было также доснять летние сцены, но из-за пандемии процесс остановили.