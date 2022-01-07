Актриса из «Игры в кальмара» стала первой кореянкой на обложке американского Vogue

Фото актрисы и модели Чон Хо Ен, сыгравшей в сериале «Игра в кальмара», появится на обложке американского Vogue. Это первый случай, когда кореянка снялась для этого издания в одиночку. Номер выйдет в феврале.

По данным СNN, Чон Хо Ен на съемках одели в Louis Vuitton. Актриса призналась, что после популярности, которая обрушилась на нее после сериала, не могла есть. Ей казалось, что кругом царит хаос. Она не верила, что все это происходит на самом деле.

«Игра в кальмара» стала самым популярным проектом Netflix за всю историю стримингового сервиса. Она принесла компании более 900 миллионов долларов, сообщала «Газета.ru».

По сюжету группа людей, остро нуждающихся в деньгах, играет в детские игры. Проигравших ждет смерть. Выживший в испытаниях должен получить огромное вознаграждение.