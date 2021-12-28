Режиссер «Игры в кальмара» Дон-хек обсудит создание новых сезонов с Netflix

Режиссер и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон-хек рассказал, что на данный момент ведет переговоры с представителями стримингового сервиса Netflix о работе над вторым и третьим сезоном. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на корейский телеканал KBS.

«Мы вместе с Netflix все еще обсуждаем второй и третий сезон. Рано или поздно появится результат или заключение. Могу только сказать, так как точно знаю, что многие люди ждут. По этой причине все упорно трудятся, чтобы подготовиться к следующему сезону», — рассказал режиссер.

Сериал «Игра в кальмара», который набрал невиданную популярность, посвящен людям, которые решили принять участие в смертельной игре ради большого финансового выигрыша.

Режиссер признавался, что идея ему подсказало его тяжелое финансовое положение в молодости, а также проблемы классового неравенства в Южной Корее.

Сериал вышел на платформе Netflix в сентябре 2021 года. Критики и зрители с энтузиазмом восприняли новинку. Через несколько недель сериал возглавил список самых просматриваемых сериалов Netflix в 90 странах мира, включая США и Великобританию.