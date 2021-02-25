Актриса Екатерина Шпица во второй раз вышла замуж. Фото

Актриса театра и кино Екатерина Шпица накануне вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова. Пара встречалась несколько лет.

Актриса опубликовала в Instagram фото, которое она сделала сразу после бракосочетания. Церемония прошла в ЗАГСе Барвихи. На мероприятии, помимо родственников и друзей, также присутствовала певица Алена Свиридова.

В своих Stories Шпица показала, как она готовилась к церемонии. Визажисты пришли к ней домой, нанесли праздничный макияж и сделали укладку. После пара поехала на такси со встроенным караоке до ЗАГСа. Уже там Шпица надела белое свадебное платье с открытыми плечами. У жениха был смокинг черного цвета и кремовый галстук.

Этот брак для актрисы стал вторым. В 2010 году она вышла замуж за актера Константина Адаева, от которого родила сына Германа. Но пара вскоре рассталась.

В начале февраля российская певица, композитор и автор песен Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, сыграла пышную свадьбу с продюсером Виктором Исаевым.