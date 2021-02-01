Певица Монеточка сыграла пышную свадьбу со звездными гостями

Возлюбленные уже давно живут вместе в Сочи. По словам Елизаветы, сначала они с избранником дружили. Позже их отношения переросли в настоящую любовь.

Торжественная часть церемонии бракосочетания прошла спустя месяц после официальной росписи. В конце минувшего года певица сама рассказала в своем Instagram-аккаунте, что вышла замуж. На ее странице появился снимок с обручальными кольцами.

Банкет был организован в одном из ресторанов. Монеточка появилась перед гостями в нарядном, объемном платье. Новобрачные собрали всех своих близких людей вместе. В их числе оказались звезды, в том числе актеры Александра Бортич и Сергей Бурунов, сообщил сайт «Дни.ру».

«Судьба свела меня и с Лизой, и с Витей, мы подружились, буду ходить в гости к вам. Так здорово, что проект „Родные“ нас свел. Совет вам да любовь и здоровья», — отметил Бурунов.

Осенью прошлого года стало известно, что Монеточка приобрела дом на Красной поляне в Сочи. Стоимость покупки составила примерно 18 миллионов рублей.